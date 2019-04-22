На юге Петербурга откроют отделение фотонной терапии

Беглов заверил, что город будет помогать Центру протонной терапии.

Об этом стало известно 22 апреля. Врио губернатора Санкт-Петербурга посетил клинический центр, где пообщался с пациентами и персоналом. Во время визита он осмотрел оборудование и отметил, что власти намерены и дальше поддерживать центр. Глава города объяснил, что в районе проспекта Ветеранов планируют начать строительство отделения фотонной терапии.

«Для нас это было непростое решение, но мы его приняли»,

— рассказал он.

На то, чтобы построить здание, уйдет около двух лет, считают специалисты. Они также заявили, что все пациенты, нуждающиеся в лечении, вовремя получают помощь, так как нет никаких проволочек и очередей, передает издание «Петербургский дневник».

Напоминаем, что благодаря фотонной терапии возможно лечение опухолей головного мозга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые считают, что красное мясо вызывает рак кишечника.