Прокуратура нашла нарушения при закупках на ремонт петербургской школы

Дело было передано в УФАС. Фото: Санкт-Петербургское УФАС России/ВК

Дело было передано в УФАС. Фото: Санкт-Петербургское УФАС России/ВК

Прокуратурой Калининского района была организована проверка соблюдения требований законодательства при проведении закупок на ремонт школы.

Выявлены нарушения закона о контрактной системе в области закупок в отношении школы ГБОУ средняя общеобразовательная школа №128 во время проведения закупок на ремонт на сумму порядка 3 миллионов рублей, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Проверка показала, что члены комиссии по закупкам необоснованно допустили к участию в аукционе конкурсанта, которому должны были отказать.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений в отношении директора школы. Кроме того, было возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 7.30 КоАП РФ.

Материалы были переданы в УФАС по Санкт-Петербургу, в результате чего членов комиссии обязали выплатить штраф в 29 тысяч рублей каждому.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Мед Экслюзив» задолжал сотрудникам 1,7 млн рублей.