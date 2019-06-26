Любитель велосипедов из Калининского района попался на своей 15-ой краже

Последний велосипед почти сразу вернули хозяину. Фото: pixabay.com
Последний велосипед почти сразу вернули хозяину. Фото: pixabay.com

Остальные 14 велосипедов он похитил на территории этого же района.

В Калининском районе 4 июня сотрудники Росгвардии получили информацию о том, что из парадной по Кушелевской дороге пропал велосипед, принадлежащий 22-летнему местному жителю. Правохранители быстро прибыли на место и по горячим следам задержали неподалеку от дома 41-летнего мужчину. У него при себе был велосипед, похожий по описанию на украденный, сообщили Gazeta.SPb 26 июня в УВО.

Велосипед изъяли и вернули законному владельцу, а в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Позже выяснилось, что эта кража – далеко не первая в жизни задержанного. Его изобличили в похищении еще 14 велосипедов на территории Калининского района.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что отряд Росгвардии задержал подростка, избившего свою бабушку.

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Любитель велосипедов из Калининского района попался на своей 15-ой краже
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