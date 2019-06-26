Сердечники получат лекарства бесплатно

Городской парламент принял закон о бесплатных лекарствах для петербуржцев, перенесших инсульт, инфаркт, стентирование коронарных артерий или операцию на открытом сердце.

В течение года после сосудистого события пациенты смогут получать лекарства, гарантирующие им полноценный курс реабилитации. На эти цели из бюджета Петербурга потрачено 200 млн рублей. На них закуплены препараты против высокого давления и холестерина, мочегонные, предотвращающие тромбы и др.

Эти меры призваны предотвратить повторные инсульты, которые по статистике в Петербурге в течение года случаются в 21% случаев. В то же время в среднем в Европе этот показатель не превышает 10-12%. До 75% петербуржцев, получивших повторный инсульт, умирает в больнице.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге депутаты предлагают выдавать бесплатные лекарства пациентам после инсульта.