Вместо завода «Петмол» в Петербурге построят жилой комплекс

Возведут жилье бизнес-класса. Фото: pixabay.com
Возведут жилье бизнес-класса. Фото: pixabay.com

Неподалеку застройщик уже возводит жилой комплекс площадью 90 тыс. квадратных метров.

Компания «Аквилон. Инвест» купила у группы компаний «Меридиан» участок земли на территории бывшего завода «Петмол» в Адмиралтейском районе, пишет 26 июня «Фонтанка». Здесь будет построен многофункциональный комплекс (МФК). Общая площадь земельного участка – 5,1 га.

Комплекс будет включать в себя жилую и коммерческую недвижимость. Всего планируется возвести около 70 тыс. кв. метров жилья бизнес класса. Оно будет называться Promenade – корпуса жилого комплекса по проекту образуют просторную прогулочную зону.

Известно, что неподалеку от этого места компания уже возводит ЖК «ARTквартал.Аквилон», площадь которого равна 90 тыс. «квадратов».

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге Ростех построит онкологический центр за 15 млрд рублей.

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