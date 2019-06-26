Вместо завода «Петмол» в Петербурге построят жилой комплекс

Неподалеку застройщик уже возводит жилой комплекс площадью 90 тыс. квадратных метров.

Компания «Аквилон. Инвест» купила у группы компаний «Меридиан» участок земли на территории бывшего завода «Петмол» в Адмиралтейском районе, пишет 26 июня «Фонтанка». Здесь будет построен многофункциональный комплекс (МФК). Общая площадь земельного участка – 5,1 га.

Комплекс будет включать в себя жилую и коммерческую недвижимость. Всего планируется возвести около 70 тыс. кв. метров жилья бизнес класса. Оно будет называться Promenade – корпуса жилого комплекса по проекту образуют просторную прогулочную зону.

Известно, что неподалеку от этого места компания уже возводит ЖК «ARTквартал.Аквилон», площадь которого равна 90 тыс. «квадратов».

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге Ростех построит онкологический центр за 15 млрд рублей.