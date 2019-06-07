В Петербурге Ростех построит онкологический центр за 15 млрд рублей

Благодаря соглашению качество медицины улучшится в разы. Фото: pixabay
Благодаря соглашению качество медицины улучшится в разы. Фото: pixabay

На Петербургском международном экономическом форуме холдинг Ростеха и правительство города договорились о финансировании онкологических учреждений.

На ПМЭФ-2019 холдинг Ростеха «Швабе» подписал соглашение со Смольным, предполагающее его инвестиции в размере 15 млрд рублей в проектирование и создание двух медучреждений в Северной столице.

Холдинг крупнейшей промышленной компании в Российской Федерации возьмется за то, чтобы открыть в Петербурге учреждение паллиативной медицины в Колпинском районе, а также за строительство двух новых высокотехнологичных и оснащенных современным оборудованием отделений местного онкодиспансера.

Сообщается, что в данные проекты государственная корпорация должна будет проинвестировать порядка 15 миллиардов рублей.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Колпинском шоссе жертвами автомобильного ЧП стали десятки куриц.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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