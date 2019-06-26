Сотрудники ККИ прошлись по летним кафе в Петербурге

Всего нашли семь кафе с нарушениями – на некоторые пожаловались сами жители.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга получили жалобы от горожан на летние кафе и отправились на проверку, сообщили 26 июня в Смольном. Так жители рассказали, что из-за временных веранд по Колпинской улице и по Соляному переулку они не могут спокойно находиться дома. Там постоянно шумят и курят, тяжело проходить мимо, особенно людям с коляской.

ККИ проверил информацию и оказалось, что летняя веранда по Соляному переулку, которая принадлежит ООО «Сирень», не продлила договор на свое размещение. А терраса кафе по Колпинской улице и вовсе размещалась на территории городского значения.

Кроме того сотрудники ККИ нашли еще пять незаконных летних кафе – на улицах Кирочная, Фурштатская, Гагаринская и Рубинштейна. Все их снесли.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что ККИ закрыл несколько автостоянок.