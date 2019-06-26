Строительная компания погасила долг, не дожидаясь письма от приставов

Так должник избежал дополнительных затрат – 28 тыс. исполнительского сбора.

В Центральном РОСП УФССП России по Петербургу возбудили исполнительное производство в отношении ООО «Стройкомплект». Компания задолжала ФНС 400 тыс. рублей. Приставы составили письмо о возбуждении производства и направили его по почте, рассказали 26 июня Gazeta.SPb в УФССП России по Санкт-Петербургу.

Однако в это время должник сам проверил себя по базе «Банк данных исполнительных производств», обнаружил задолженность и оплатил её.

Так ООО «Стройкомплект» избежала применения принудительных мер в том числе и взыскания исполнительского сбора в размере 28 тыс. рублей.

Приставы Петербурга рекомендуют самостоятельно проверять себя на сервисе на наличие долгов. И отмечают, что с начала 2019 года им воспользовались 165, 6 тыс. раз.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что судебные приставы будут рады выслушать вас 27 июня