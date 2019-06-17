Судебные приставы будут рады выслушать вас 27 июня

В аппарате петербургского управления службы судебных приставов пройдет День единого приема граждан.

27 июня 2019 года с двух часов дня до восьми вечера граждане и представители юрлиц смогут задать сотрудникам ФССП вопросы, касающиеся исполнения судебных решений. Прием будет проходить по по адресу: Большая Морская, 59, а также в районных отделах, список которых можно найти на сайте ведомства.

Кроме того, в центральном офисе на Большой Морской можно будет попасть на прием к главе городского управления ФССП и его заместителям, для этого нужно предварительно записаться по телефонам: 8 (812) 318-20-53, 318-20-54.

Обратите внимание, что для участия вам потребуется документ, удостоверяющий личность.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге судебные приставы вернули детям 113 миллионов алиментов.