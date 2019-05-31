В Петербурге судебные приставы вернули детям 113 миллионов алиментов

Перед Международным днем защиты детей судебные приставы Петербурга провели рейд во время которого произвели 18 арестов имущества.

Рейды приставов прошли в Центральном районе Санкт-Петербурга. Пресс-служба ведомства сообщает, что в 17 квартирах были составлены акты описи и ареста на бытовую технику алиментщиков.

Также в ходе исполнительных действий в рамках производства о взыскании денежного содержания в пользу 14-летней девочки был арестован автомобиль Форд-фокус за долг по алиментам в размере 463 тысяч рублей. Если мужчина в ближайшее время не заплатит, его транспортное средство реализуют на торгах.

Отметим, в 2019 году судебными приставами Северной столицы взыскано в пользу несовершеннолетних детей более 113 миллионов рублей.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Горизбирком сообщил: самовыдвиженцы на выборах губернатора Петербурга должны собрать более 70 тыс. подписей.