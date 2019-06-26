На Невском за фото с Lamborghini просят 500 рублей

А десять минут поездки с водителем стоят 4000 рублей.
Сегодня в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» появилось видео элитным Lamborghini, который сдают в поминутную аренду. На кадрах мужчина с мегафоном зазывает публику сфотографироваться у иномарки – это стоит 500 рублей. Приглашает и прокатиться. Минута поездки с водителем обойдется в 400 рублей.
«Кризис у питерских мажоров», – комментирует происходящее автор поста в соцсети.
И на это есть основания. «Фонтанка» пишет, что Lamborghini принадлежит 30-летнему петербургскому бизнесмену Кириллу Терентьеву. Молодой человек вложил в иномарку 27,5 млн рублей и её обслуживание обходится дорого. Поэтому, вероятно, такой способ использования Lamborghini хоть как-то помогает «отбить» средства.
Известно, что у Lamborghini интересная история. В марте 2018, говорит «Фонтанка», она попала под трамвай на мосту Александра Невского. В декабре хозяин бросил иномарку после очередной аварии на Невском проспекте.
Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Парке 300-летия задержали мужчину, предлагавшего сфотографироваться с совой-калекой