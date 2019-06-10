В Парке 300-летие задержали мужчину, предлагавшего сфотографироваться с совой-калекой

Сфотографироваться с птицей мужчина предлагал у входа в парк. Фото: Комитет по природопользованию Петербурга
Сфотографироваться с птицей мужчина предлагал у входа в парк. Фото: Комитет по природопользованию Петербурга

Сова истощена, у неё сломано крыло, не хватает оперения, практически полностью отсутствует хвост.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за подобное. И вот опять мужчина решил взять за старое и предлагал всем желающим провести фотосессию с уральской неясытью. Об этом сообщают Комитет по природопользованию Петербурга.

В рамках обеспечительных мер, сова была изъята и передана в центр реабилитации диких животных «Сирин». О точном состоянии совы-калеки можно будет сказать только после осмотра её ветеринарами.

Сфотографироваться с птицей мужчина предлагал у входа в парк.

Государственные инспекторы по охране окружающей среды напоминают петербуржцам и гостям города, что туристический сезон появляется много подобных “активистов”, которые используют животных для наживы. Это нарушение требований закона и этики и сотрудники комитета призывают информировать о подобных правонарушениях по телефону 112

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что уголовное дело охранника ЛГУ им. А.С. Пушкина, ударившего беременную кошку о кафель, дошло до суда.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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