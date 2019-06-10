Уголовное дело охранника ЛГУ им. А.С. Пушкина, ударившего беременную кошку о кафель, дошло до суда

Инцидент был снять на видео студентами вуза, нем видно, как охранник схватил кошку и со всей силы ударил ее о кафельный пол. Фото: https://pixabay.com

Инцидент был снять на видео студентами вуза, нем видно, как охранник схватил кошку и со всей силы ударил ее о кафельный пол. Фото: https://pixabay.com

Прокурата Петербурге утвердила обвинительное заключение по делу.

Бывший охранник ЧОП “Топаз”, который работал в ЛГУ им. А.С. Пушкина проходит по статье “жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли, повлекшее его увечье”.

Инцидент был снять на видео студентами вуза, нем видно, как охранник схватил кошку и со всей силы ударил ее о кафельный пол. Кошка ждала котят. После этого, студенты отправили кошу к врачу, котят она потеряла, сама осталась жива.

Активисты просто так дело не оставили и обратились в полицию. В начале было возбуждено уголовное дело, теперь оно направлено в Пушкинский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после жесткой расправы над беременной кошкой в Петербурге предложили завести омбудсмена по животным.