Мужчина по поддельному документу пытался получить квартиру на Разъезжей

Стоимость жилья оценили в 10 млн рублей.

Сотрудники уголовного розыска МВД задержали в Северной столице 38-летнего мужчину, который пытался завладеть квартирой по улице Разъезжей, 15 в Центральном районе – это случилось не ранее 20 февраля, рассказали Gazeta.SPb в ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области 26 июня.

Правоохранители полагают, что мужчина вместе с неустановленными еще лицами изготовил поддельный документ по которому и пытался завладеть вышеуказанной квартирой. Ее стоимость – 10 млн рублей.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Злоумышленник находится пол подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что юрист-консультант идет в колонию за мошенничество.