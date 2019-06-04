Юрист-консультант идет в колонию за мошенничество

Мужчина похитил свыше 800 тысяч рублей на взятки для ГЖИ.

Юриста-консультанта приговорили к исправительной колонии за мошенничество, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 4 июня. Житель Северной столицы убедил клиентов, что сможет подкупить сотрудников государственной жилищной комиссии.

Мужчина консультировал ООО “Доверие” и убедил главу организации, что сможет уговорить сотрудников ГЖИ закрыть глаза на нарушения, которые инспекторы нашли бы при проверке. Бухгалтер организации перечислила обвиняемому свыше 800 тысяч рублей на взятки, а он эти деньги забрал себе, следует из сообщения прокуратуры Петербурга.

Подсудимый признал свою вину. Суд, учитывая позицию прокурора, назначил мужчине 2 года исправительной колонии общего режима, передают в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело об уклонении от уплаты налогов.