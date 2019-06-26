В Красносельском районе мошенники вынудили пенсионерку «купить квартиру» за 3 млн рублей

Они представились сотрудниками местной администрации, хотя не являлись ими.

Прокуратура Красносельского района по обращению пенсионерки и инвалида провела проверку о предполагаемом мошенничестве. Материалы направили в следственные органы – там решат, возбуждать ли уголовное дело, сообщили Gazeta.SPb в Прокуратуре Санкт-Петербурга 26 июня.

Из материалов проверки известно, что некие лица пришли в квартиру к бабушке. Они представились сотрудниками местной администрации и предложили приобрести у третьего лица квартиру в новостройке по Ленинскому проспекту.

Мошенники, обладая ключами от квартиры, показали пенсионерке жилплощадь. Та им поверила и заключила договор купли-продажи, по которому заплатила более 3 млн рублей. Мошенники взяли деньги и скрылись.

На самом деле квартира принадлежит застройщику. Она передана судебными приставами на реализацию в счет погашения задолженности.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что мужчина по поддельному документу пытался получить квартиру на Разъезжей.