Жириновский предложил переименовать Петербург

Нужно уменьшить число регионов путем их объединения, в том числе сделать один из Петербурга и Ленобласти и назвать его по-русски — Петроград, считает глава думской фракции ЛДПР.

Владимир Жириновский считает, что управлять 85 регионами сложнее, чем 40 губерниями по 5 млн человек — именно такое административное деление он предлагает.

«Москва и область, что это за субъект?» — задается вопросом Жириновский и сам же отвечает, что фактически это один субъект. И москвичам, и подмосковным жителям деление только затрудняет существование, потому что у них разные права, они живут по разным правилам и имеют разные органы управления. Деления на область и город нет нигде в мире, подчеркнул Жириновский.

Глава ЛДПР поднял этот вопрос на Госсовете по развитию сети автодорог, потому что, по его словам, эти проблемы неразрывно связаны, ведь дорога может пересекать границы разных регионов, у которых разные бюджеты. Он предложил сделать дорожные фонды внебюджетными, чтобы было проще финансировать строительство.

Разговоры о том, что неплохо бы объединить Петербург с Ленобластью, длятся уже более десятка лет, они начались еще при губернаторе Валентине Матвиенко. Обсуждение этой темы периодически то вспыхивает, то угасает.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что власти Ленобласти намереваются объединить поселения региона