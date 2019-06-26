Сотни тысяч рублей за номер для чиновника в зарубежном отеле — это нормально

Министерство Мантурова бронирует те номера, что есть в наличии, даже если они дорогие. Фото: wikimedia.org

Министерство Мантурова бронирует те номера, что есть в наличии, даже если они дорогие. Фото: wikimedia.org

Глава Минпромторга Денис Мантуров объяснил, что командировочные расходы ведомства вписываются в нормативы.

Вчера стало известно о том, что Министерство промышленности и торговли за 2 года потратило 19,3 млн рублей на проживание своих сотрудников в заграничных отелях. Эту цифру приводит Transparency International Russia. Международная организация по борьбе с коррупцией обнаружила, что сам министр порой ночевал в номерах, где цена за сутки составляла нескольких сотен тысяч рублей.

Мантуров сказал, что бронируются те номера, которые свободны на момент каких-либо мероприятий, согласно гостиничной классификации номеров. Он подчеркнул, что нормативы расходов существуют и не нарушаются. В Минпромторге заявили, что командировочные сотрудников министерства успешно проходили аудит Счетной палаты.

«Я не знаю, на чем основывается мышление и обсуждение этой тематики», — сказал Мантуров, добавив, что программа выездов сотрудников министерства заранее определяется исходя из размеров бюджета министерства.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в доме Вавельберга на Невском проспекте откроют новый отель.