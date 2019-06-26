У Сосновой поляны опять горит несанкционированная свалка

Три дня подряд горит свалка между Волхонским шоссе и Сосновой Поляной. Фото: vk.com

Три дня подряд горит свалка между Волхонским шоссе и Сосновой Поляной. Фото: vk.com

Сегодня жители Красносельского района заметили дым над несанкционированной свалкой между Волхонским шоссе и Сосновой Поляной.

Очевидцы делились фотографиями происшествия в социальных сетях. По рассказам местных жителей, свалка горит не первый день. На место возгорания выехали пять пожарных машин. Сообщений о пострадавших нет.

Активисты в группе «Красивый Петербург» пишут, что Сергею Крупко, жителю поселка Сергиево, который предал огласке ситуацию со свалкой, поступают угрозы, а в его бизнес вдруг пришли с проверкой. Градозащитники утверждают, что в ходе майской общественной инспекции свалки им стало известно, что «черные мусорщики» получали по 5 тыс. рублей от каждого самосвала, вывозившего отходы на несанкционированную свалку.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что у границы с Петербургом продолжает расти свалка огромных размеров