В пяти МО прошло тайное назначение выборов

Фото: gov.spb.ru
Фото: gov.spb.ru

Ни избиратели, ни потенциальные кандидаты не знали о начале муниципальной кампании.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Обо всем сообщает «Интефракс» со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что сразу в трех муниципальных округах Санкт-Петербурга выборы назначили тайно. Речь идет о МО Ржевка, Екатерингофское, Сергиевское. Такие же нарушения нашли в МО Самспоневское и Академическое. Горизбирком Северной столицы признал нарушения и настоял на том, чтобы в этих муниципальных округах выборы прошли с 20 июня 2019 года.

Напоминаем, что выборы в МО проходят уже вторую неделю. Кандидаты уже пожаловались на то, что не знали о начале муниципальной кампании, а также на искусственно созданные очереди.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось что глава штаба Навального рассказал о нападении и “фейковых очередях” на выборы в МО. Так, у ИКМО Сампсониевского собралась очередь из шести человек к 4 утра, куда пришел кандидат от оппозиции, позже его забрала полиция — якобы без объяснения причин.

горизбирком мо
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