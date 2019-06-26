Глава штаба Навального рассказал о нападении и “фейковых очередях” на выборы в МО

Шуршнев рассказал, что у него разбит телефон, руки и колени. Фото: pixabay.com

Шуршнев рассказал, что у него разбит телефон, руки и колени. Фото: pixabay.com

Неизвестные избили Александра Шуршнева в подворотне у ИКМО Екатерингофский.

Александра Шуршнева, начальника штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурга, избили на пути к избирательному участку МО Екатерингофский, о чем он сообщил в Twitter в среду 26 июня.

Оппозиционер рассказал, что неизвестные напали на него в подворотне. У него разбит телефон, руки и колени. Теперь Шуршнев хочет подать жалобу в горизбирком.

Штаб Навального в Санкт-Петербурге сообщает о “фейковых очередях”: сторонники оппозиции считают, что людям специально платят за то, чтобы они стояли в очередях у избирательных комиссий. Так, у ИКМО Сампсониевского собралась очередь из шести человек к 4 утра, куда пришел кандидат от оппозиции, позже его забрала полиция — якобы без объяснения причин. Оппозиционеры сообщают о множестве «ненастоящих» кандидатов у МО Ржевка.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что омбудсмен Петербурга Александр Шишлов принял жалобы на процедуру выборов в 18 МО Северной столицы.