Омбудсмен Шишлов принял жалобы на 18 МО из-за выборов

Проблемы нашли в семи районах Петербурга. Фото: pixabay.com
Проблемы нашли в семи районах Петербурга. Фото: pixabay.com

Сотрудники органов самоуправления уклоняются от приема документов от граждан.

Омбудсмен Александр Шишлов сообщил, что при назначении выборов муниципальных депутатов Петербурга допущены нарушения. По мнению Уполномоченного по правам человека в Петербурге в 12 МО на территории пяти районов слишком поздно сообщили о назначении выборов.

Сотрудники аппарата омбудсмена сейчас проверяют МО по жалобам об уклонении от принятия документов и претензий у граждан. К примеру, жалобы поступили от жителей МО Академическое, Черная речка, Чкаловское и других.

Омбудсмен заявил, что раньше нашел нарушения еще в шести МО в Выборгском и Московском районах. Таким образом петербуржцы пожаловались на нарушения в 18 МО из семи районов Петербурга. Всего в Петербурге 111 муниципальных образований.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что избирательная комиссия МО “Московские ворота” закрыта после 18 часов.

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