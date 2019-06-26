Омбудсмен Шишлов принял жалобы на 18 МО из-за выборов

Сотрудники органов самоуправления уклоняются от приема документов от граждан.

Омбудсмен Александр Шишлов сообщил, что при назначении выборов муниципальных депутатов Петербурга допущены нарушения. По мнению Уполномоченного по правам человека в Петербурге в 12 МО на территории пяти районов слишком поздно сообщили о назначении выборов.

Сотрудники аппарата омбудсмена сейчас проверяют МО по жалобам об уклонении от принятия документов и претензий у граждан. К примеру, жалобы поступили от жителей МО Академическое, Черная речка, Чкаловское и других.

Омбудсмен заявил, что раньше нашел нарушения еще в шести МО в Выборгском и Московском районах. Таким образом петербуржцы пожаловались на нарушения в 18 МО из семи районов Петербурга. Всего в Петербурге 111 муниципальных образований.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что избирательная комиссия МО “Московские ворота” закрыта после 18 часов.