Избирательная комиссия МО «Морские ворота» не принимает кандидатов после 18 часов

Кандидаты ждут своей очереди по 40 минут. Фото: pixabay.com
Кандидаты ждут своей очереди по 40 минут. Фото: pixabay.com

При этом она начала работу только в 14 часов, хотя должна была ещё до обеда.

В Петербурге избирательная комиссия МО «Морские ворота» отказывается принимать заявления от кандидатов после 18:00, передает 24 июня АБН. Это противоречит решению Горизбиркома, в котором говорится, что при необходимости комиссия должна работать и после 18:00.

На это и ссылаются кандидаты. На место вызвана полиция, передает АБН.

Комиссия работала, по словам кандидатов, с 14 часов и каждого пришедшего принимала по 40 минут — всего прошло четыре человека.

Напомним, в субботу городская избирательная комиссия (Горизбирком) обязала избирательные комиссии муниципальных округов (ИКМО) работать до «последнего клиента». Начинать свой трудовой день комиссиям следует не позже 9:00 и заканчивать не ранее 18:00. При этом, если не все кандидаты прошли прием, может быть организована работа за пределами нормальной продолжительности трудового дня.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что Беглов собрал 100% подписей и может участвовать в выборах.

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Избирательная комиссия МО «Морские ворота» не принимает кандидатов после 18 часов
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