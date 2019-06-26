На реконструкцию 27 набережных в Петербурге потратят 318 млн рублей

Проведут как капитальный ремонт, так и косметический. Фото: Рixabay

Проведут как капитальный ремонт, так и косметический. Фото: Рixabay

Первый этап работ завершат уже этим летом.

В Северной столице в 2019 году стартует трехлетний проект реставрации набережных. Будет реконструировано 27 объектов – на это уйдет 318,8 млн рублей, сообщает 26 июня аппарат вице-губернатора Петербурга Эдуарда Батанова.

Первый этап работ завершат летом 2019 года. В его рамках займутся набережными Фонтанки, Лейтенанта Шмидта, Смольной, Карповки, Смоленки , канала Грибоедова и Ждановки, Морского проспекта. Их облицуют, покрасят, заменят ненадежные участки плит.

Второй этап работ, капитальный ремонт, закончится в октябре 2019 года. В его рамках приведут в порядок ещё 11 набережных. Остальные десять набережных либо уже ремонтируются, либо ждут своей очереди – она наступит до конца 2019 года.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что набережные вдоль стадиона «Петровский» отреставрируют за 2,4 млрд рублей.