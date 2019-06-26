От Павловска до ВИРа будет ходить автобус №339

Новый автобусный маршрут № 339 открывается с 1 июля: вокзал города Павловска — ВИР (Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Вавилова, Горная улица).

Автобусы будут двигаться от вокзала по улицам Садовой, Детскосельской, Березовой, Мичурина, Александра Матросова и Горной. Интервал между рейсами составит в среднем 40 минут.

На маршруте принимаются все виды проездных билетов, в том числе записанные на карту «Подорожник», действуют все льготы.

С расписанием можно ознакомиться на сайте ГКУ «Организатор перевозок». Первый автобус отправляется из Павловска в 6:52, последний — в 23:00. От ВИРа первый автобус уходит в 6:30, последний — в 23:17.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге автобус №198 с 1 июля изменит маршрут.