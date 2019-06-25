В Петербурге автобус №198 с 1 июля изменит маршрут

С 1 июля текущего года вносятся незначительные изменения в движения автобуса, следующего по маршруту №198 в Санкт-Петербурге.

Об этом Gazeta.SPb сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок». Отмечается, что во время движения от конечной станции «Метро «Парнас» автобусы будут следовать по улице Михаила Дудина, далее по улице Заречной, улице Николая Гаврилина, улице Федора Абрамова, после чего следует поворот в створе улицы Заречной, далее по улице Федора Абрамова, улице Михаила Дудина и после по действующему маршруту вплоть до конечной остановки «Улица Жени Егоровой».

При этом, сообщается, что в обратном направлении движения трасса маршрута не изменится.

Изменения внесены для достижения более комфортного транспортного обслуживания жителей новых микрорайонов «Северной долины».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в 2019 году в Петербург приедет на 10% больше туристов, чем в прошлом.