Петербуржцы не могут улететь из Симферополя с обеда

Самолет по непонятным причинам задержали.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Люди приехали в аэропорт еще к часу дня, но до сих пор не могут его покинуть. Они вынуждены находится в стерильной зоне воздушной гавани, не понимая, что происходит. В ожидании мучаются более сотни человек, которые хотят поскорее оказаться в Санкт-Петербурге. Авиакомпания «Россия» никак не объяснила, с чем связаны сложности. Пассажиры в это время жалуются на то, что перевозчик до сих пор не предложил ни воды, ни еды. К слову, в случае длительных задержек авиакомпания должна предоставлять также жилье.

Согласно данным Flightradar24 самолет, который должен был вылететь из Симферополя, не покидал пределы аэропорта. В эту среду он уже осуществил рейс Санкт-Петербург – Крым. Есть мнение, что на борту нашлись какие-то неполадки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Пулково задерживается вылет 15 рейсов.