Съемки фильма «Вертинский» повлияют на движение на Васильевском острове

Дорогу закроют ненадолго. Фото: pixabay.com
Дорогу закроют ненадолго. Фото: pixabay.com

Ограничения вступают в силу 29 июня.

Съемки картины, посвященной известному эстрадному певцу, ограничат движение на Васильевском острове, рассказали 26 июня в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

С раннего утра до 21 вечера 20 минут каждого часа движение будет перекрываться по по 2-3 линии В.О. Участок от дома №11 до Университетской набережной, а также Румянцевскую площадь и 4-5 линии придется объезжать.

Когда картина «Вертинский» выйдет в прокат, пока не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что подростка застрелили на похоронах во время съемки видео для TikTok. Это произошло случайно.

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Съемки фильма «Вертинский» повлияют на движение на Васильевском острове
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