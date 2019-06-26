Съемки фильма «Вертинский» повлияют на движение на Васильевском острове

Ограничения вступают в силу 29 июня.

Съемки картины, посвященной известному эстрадному певцу, ограничат движение на Васильевском острове, рассказали 26 июня в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

С раннего утра до 21 вечера 20 минут каждого часа движение будет перекрываться по по 2-3 линии В.О. Участок от дома №11 до Университетской набережной, а также Румянцевскую площадь и 4-5 линии придется объезжать.

Когда картина «Вертинский» выйдет в прокат, пока не сообщается.

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