Природоохранный чиновник стал врио главы Ингушетии

Президент РФ Владимир Путин назначил временно, до выборов, на должность главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Его предшественник Юнус-Бек Евкуров, возможно, станет заместителем Шойгу.

С 2015 года Махмуд-Али Калиматов возглавлял управление Росприроднадзора по Самарской области. Ему 60 лет, он родился в Казахстане, в Алма-Атинской области. Окончил юрфак Куйбышевского (ныне Самарского) госуниверситета. Срочную службу проходил в Германии в 1977-17979 годах. С 1990 года служил прокуратуре Куйбышевской области, которую с 1991 года переименовали в Самарскую. В 1997-2003 годах был прокурором Самары, в 2003-2004 годах — первым зампрокурора Самарской области.

С 2004 года Калиматов стал прокурором Ингушетии, в 2007 году вернулся в Самарскую область и занимал разные посты при губернаторе региона.

Ряд телеграм-каналов сообщает, что досрочно попросившийся в отставку Юнус-Бек Евкуров будет назначен заместителем министра обороны Сергея Шойгу. Эту информацию подтверждает политолог и журналист Максим Шевченко, который написал в своем канале: «Евкуров уходит на пост замминистра обороны. Давно пора! Только сделать это надо было прошлым летом».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что глава Ингушетии объявил, что уходит в отставку.