«Россия» объяснила, почему петербуржцы не могут вылететь из Симферополя

Всему причиной стала птица, которая угодила в один из двигателей.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе авиакомпании «Россия». В сообщении сказано, что задержать рейс Симферополь – Санкт-Петербург пришлось из-за птицы. Сейчас специалисты проводят диагностику борта на наличие повреждений. Как только они убедятся, что с ним все в порядке, россияне смогут вылететь в пункт назначения. Также в пресс-службе уверяют, что всех пассажиров обеспечили водой и питанием. При этом сами люди уверяют, что ничего такого не было.

Напоминаем, что самолет должен был покинуть аэропорт Симферополя еще в час дня. Его задержали уже на восемь с половиной часов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцы не могут улететь из Симферополя с обеда. В ожидании мучаются более сотни человек, которые хотят поскорее оказаться в Санкт-Петербурге. К слову, борт в эту среду уже летал в Крым.