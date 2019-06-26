Петербург – самый привлекательный для поездок молодежи

День молодежи празднуют 27 июня.

Аналитики агенства ТурСтат провели исследование ко Дню молодежи, который отмечается в России 27 июня. Они выяснили, что Петербург привлекает россиян от 16 до 30 лет больше, чем все другие отечественные города, сообщили Gazeta.SPb в компании. Речь идет о летних поездках. В первой пятерке также оказались Москва, Сочи, Казань и Екатеринбург.

Как отметили в ТурСтат, молодые люди путешествуют по России в основном компаниями или вдвоем. Цели разные. Это посещение исторических достопримечательностей, музеев, клубный отдых, а также опен-эйры фестивали и праздники на открытом воздухе.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Петербург стал лучшим городом для летних гастрономических путешествий.