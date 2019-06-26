Директор Алибасова опроверг слухи об инсценировки отравления продюсера

Он выложил справку, в которой указан его диагноз.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. В СМИ уже несколько дней обсуждается правдивость информации об отравлении Бари Алибасова средством для очистки труб. Некоторые были уверены, что его госпитализировали из-за наркотиков. Пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин решил развеять все сомнения и поделился с РИА Новости справкой, в которой сказано, что у Алибасова «отравление проживающей жидкостью (щелочь «Крот»)». Врачи диагностировали ожог слизистой глотки, пищевода и желудка.

Напоминаем, что продюсер попал в больницу 4 июня. Он случайно выпил «Крота», после чего находился в больнице до недавнего времени. Некоторые считают, что историю выдумали ради пиара.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Алибасов рассказал о самочувствии и состоянии памяти. На вопрос о самочувствии он отметил: “Ну, как можно себя чувствовать после 24 дней комы», а также порадовался возвращению домой любимого кота Чучи. Он назвал эту новость самой лучшей.