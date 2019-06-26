Петербуржцы жалуются на разрастающийся Апраксин двор

Люди пишут, что количество незаконных пристроек в последнее время увеличилось.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Обо всем рассказали петербуржцы в социальной сети «Вконтакте» – они делятся там жалобами и фотографиями. Жильцы 32 дома на Садовой улице возмущены больше всех – их дом «оккупировали» пристройки Апраксина двора, а их двор начали использовать как мусорку. Там валяются старые вывески, манекены и отходы.

Одну из арок предприимчивые предприниматели используют как магазин – людям предлагают купить китайские товары, в то время как горожанам торговля мешает пройти в собственный дом.

Петербуржцы пишут, что на Садовой работают незаконные будки по ремонту обуви, стоят мега-веранды и пластиковые дорожные барьеры. Они уверяют, что сообщали о происходящем властям, но пока ни один комитет не отреагировал на их обращения.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что депутат Евгений Марченко готовит жалобы в прокуратуру на суровость Горизбиркома к ИКМО.