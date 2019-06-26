Историк Лурье сомневается в победе Беглова на выборах

Ученый считает, что политику могут навредить выступления на телевидении.

Об этом стало известно сегодня, 26 июня. Своим мнением петербургский ученый поделился в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Он думает, что врио губернатору не стоит обращаться к избирателям через телевизор – три выступления, заявил он, и никто не будет голосовать за Беглова.

Лурьев отметил, что, скорее всего, выборы пройдут в два тура. Люди будут голосовать либо за временно исполняющего обязанности главы Санкт-Петербурга, либо за режиссера Владимира Бортко – его выдвинула КПРФ.

Напоминаем, что, согласно данным ВЦИОМ, больше половины горожан готовы отдать голос за Беглова, а Бортко намерены поддержать лишь 13% людей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов отказался использовать сомнительные подписи. Все началось с того, что штаб Навального обвинил кандидата в «рисовании» подписей. Следственный комитет проводит проверку.