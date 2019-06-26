Беглов отказался использовать сомнительные подписи

Александр Беглов хочет, чтобы подписные листы за него были безупречными. Фото: Администрация Губернатора

Александр Беглов хочет, чтобы подписные листы за него были безупречными. Фото: Администрация Губернатора

Врио губернатора Петербурга пообещал, что не будет сдавать в горизбирком подписи, собранные его поддержку в Выборгском районе.

В прошлую пятницу сторонники штаба Навального распространили в социальных сетях видео «Как рисуют подписи за Беглова», на котором якобы в здании администрации Выборгского района бюджетники заполняют формы для подписей в поддержку кандидата по выданным спискам с данными горожан.

Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к представленному на видео. Он считает, что это предвыборная политическая провокация, и поэтому обратился в правоохранительные органы с просьбой разобраться. Следственный комитет проводит проверку.

Однако, чтобы не было сомнений в количестве его сторонников, Беглов принял решение не использовать подписи, собранные в Выборгском районе для подачи в избирательную комиссию.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов назвал видео, где якобы подделывают подписи провокацией или глупостью.