Беглов о видео, где якобы подделывают подписи: «Это провокация или какая-то глупость»

Александру Беглову о "художествах" в его пользу ничего не известно. Фото: ВКонтакте

Александру Беглову о "художествах" в его пользу ничего не известно. Фото: ВКонтакте

Александр Беглов обратился к правоохранительным органам с просьбой проверить, откуда в интернете взялся видеоролик, в котором утверждается, что сотрудники бюджетных организаций якобы подделывают подписи в его поддержку.

В соцсетях набирает популярность видео «Как рисуют подписи за Беглова», которое противники кандидата к губернаторы сняли якобы в актовом зале администрации Выборгского района. Там, по утверждению авторов ролика, бюджетники заполняли подписные листы, для чего им будто бы выдали базу людей с полным набором персональных данных. То есть в видео звучали обвинения сидящих в зале людей в совершении преступления, предусмотренного статьей 142 ч. 2 Уголовного кодекса РФ (фальсификация избирательных документов). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

В ответ канал «Mash на Мойке» распространил видеообращение самого Александра Беглова, где он заявляет о том, что его штаб общественной поддержки не имеет никакого отношения к данной деятельности и просит разобраться, что это такое — провокация, злой умысел или просто глупость.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в метро собирают подписи за Беглова.