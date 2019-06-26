На Звенигородской чудом спаслась маленькая девочка, выпавшая из окна

Ее госпитализировали с переломом челюсти.

Все случилось сегодня вечером, 26 июня. Обо всем сообщают Невские новости со ссылкой на собственные источники. Ребенок четырех лет выпала из окна дома на Звенигородской улице со второго этажа. По предварительным данным, малышка облокотилась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса. В результате она упала и чудом не погибла. Сейчас пострадавшая находится в больнице Раухфуса. Кажется, угрозы для жизни нет.

Напоминаем, что специалисты рекомендуют не оставлять маленьких детей без присмотра в комнатах с открытым окном. Они также предупреждают, что москитная сетка чаще всего провоцирует падения, так как детям кажется, что она достаточно крепкая, чтобы за нее можно было удержаться.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что очевидцы рассказали о петербуржце, который полез в квартиру через козырек и упал. Врачи диагностировали перелом ноги.