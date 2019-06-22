Очевидцы: петербуржец полез в квартиру через козырек и упал

Мужчина хотел попасть к себе домой на второй этаж. Фото: pixabay.com
Мужчина хотел попасть к себе домой на второй этаж. Фото: pixabay.com

Сейчас мужчина находится в Александровской больнице с переломом ноги.

Житель Невского района Санкт-Петербурга попал в больницу после того, как пытался попасть в квартиру через козырек парадной дома, сообщили очевидцы в группе “Говорит Невский район | Весёлый посёлок” в субботу 22 июня. Мужчина получил перелом ноги.

Медики забрали 44-летнего пострадавшего от дома 74 на Дальневосточном проспекте. Врачи диагностировали перелом ноги. Петербуржец рассказал в больнице, что пытался попасть в свою собственную квартиру, которая расположена на втором этаже дома. Возможно, мужчина забыл или потерял ключи от своего жилища.

Сейчас пациент находится в Александровской больнице. Пользователи соцсети сочувствуют мужчин еи считают, что именно в эту больницу лучше было бы не попадать вовсе.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что строители в Петербурге попали больницу после обрушения строительных лесов.

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Очевидцы: петербуржец полез в квартиру через козырек и упал
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