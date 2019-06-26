На Коллонтай автомобиль сбил коляску с ребенком

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Малыша госпитализировали, в каком он находится состоянии – не уточняется.

Все случилось сегодня вечером, 26 июня. Обо всем сообщают Невские Новости со ссылкой на источники в экстренных службах.

Изввестно, что все произошло на пересечении Искровского проспекта и улицы Коллонтай. Мужчина с коляской переходил через дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. В этот момент на него и ребенка наехал каршеринговый автомобиль. В результате мужчина оказался на капоте, а ребенок упал на асфальт. Петербуржец отказался от госпитализации, малыша же поместили в Детскую городскую больницу №5 им. Филатова.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах дела и выяснить, что стало причиной ДТП.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Звенигородской чудом спаслась маленькая девочка, выпавшая из окна. Она облокотилась на москитную сетку. В результате малышка сломала челюсть, оставшись в живых.

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