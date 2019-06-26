У водителя, который наехал на коляску на Коллонтай, нет прав

Молодой человек сбил пешехода с маленьким ребенком.

Подробности инцидента, который случился вечером 26 июня, стали известны в этот четверг. Все случилось на перекрестке Искровского и Коллонтай – по «зебре» на зеленый сигнал светофора дорогу переходил мужчина с коляской. В этот момент на него наехал каршеринговый автомобиль «Мерседес», за рулем которого сидел 23-летний парень без прав.

Выяснилось, что он воспользовался чужим аккаунтом, чтобы управлять машиной. Отсутствие опыта привело к плачевным последствия – мужчина, сбитый с ног, оказался на капоте, а его ребенок упал на асфальт. Врачи, прибывшие на место происшествия, забрали малышку 2,5 лет в больницу. Ее состояние оценивается как средней тяжести. Угрозы жизни нет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что девушка получила травмы из-за обрушения штукатурки на Каменноостровском. Врачи заявили, что штукатурка рассекла прохожей голову, но в целом с ней все в порядке.