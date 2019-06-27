Московский отравитель газировкой может быть причастен и к растлению несовершеннолетних

Подозреваемый угощал прохожих газировкой, после этого они теряли сознание. Фото: https://pixabay.com

Подозреваемый угощал прохожих газировкой, после этого они теряли сознание. Фото: https://pixabay.com

Мужчина продавал газировку на улице прохожим, после чего те теряли сознание.

Уголовное дело о серии отравлений и краж передано из полиции в ГСУ СК по Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлию Иванову.

Как сообщает следствие, на сегодняшний день установлено более 10 пострадавших от действий задержанного. Также мужчина подозревается в растлении двух несовершеннолетних.

Подозреваемый 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарии Сабанов с мая орудовал в Басманном районе столицы, чаще всего на Хохловской площади.

Подозреваемый угощал прохожих газировкой, после этого они теряли сознание. Затем он забирал у людей ценные вещи. После госпитализации и выписки пострадавшие обратились в полицию. В газированный напиток злоумышленника добавлял транквилизаторы и нейролептики.

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