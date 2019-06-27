Глава “Тамбовской ОПГ” Барсуков будет сидеть на полгода меньше

Куйбышевский районный суд Петербурга 20 марта вынес приговор по делу о создании тамбовской ОПГ. Фото: https://pixabay.com
Куйбышевский районный суд Петербурга 20 марта вынес приговор по делу о создании тамбовской ОПГ. Фото: https://pixabay.com

Глава “Тамбовской ОПГ” Барсуков будет сидеть на полгода меньше

Горсуд сократил срок бывшему бизнесмену, поскольку усмотрел решении Куйбышевского районного суда нарушения.

Накануне в Петербурге была рассмотрена апелляционная жалоба и смягчил вынесенный ранее приговор бизнесмену Владимиру Барсукову (Кумарину), которого в марте признали виновным в создании тамбовской ОПГ. В общей сложности Барсукова приговорили к 24 годам лишения свободы.

В решении Куйбышевского районного суда нашли нарушения при сложении и в результате теперь Барсуков будет сидеть 23 года и шесть месяцев.

Напомним, что Куйбышевский районный суд Петербурга 20 марта вынес приговор по делу о создании тамбовской ОПГ. В ноябре 2009 года лидер ОПГ был приговорят к 14 годам лишения свободы. по делу о рейдерском захвате магазинов в Петербурге.

Спустя 6 лет свободы за вымогательство в особо крупном размере. В августе 2016 года он был признан виновным в покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура не дала привлечь бизнесмена к административной ответственности.

владимир барсуков опг приговор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Оператор голливудских фильмов планирует снять в Петербурге ленту о жизни в общаге
Глава “Тамбовской ОПГ” Барсуков будет сидеть на полгода меньше
Паредес опроверг слухи о своем возвращении в «Зенит»
Жительница Брянска заплатит 30 тыс. рублей за танец на Кургане Бессмертия
Туроператоры назвали число российских туристов в Грузии
Эксперты назвали города с наибольшим количество автомобилей
Губернатор Владимирской области оправдал чиновницу, которая советуют ...
На Генерала Симоняка проезжую часть залило кипятком