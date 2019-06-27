Глава “Тамбовской ОПГ” Барсуков будет сидеть на полгода меньше

Глава “Тамбовской ОПГ” Барсуков будет сидеть на полгода меньше

Горсуд сократил срок бывшему бизнесмену, поскольку усмотрел решении Куйбышевского районного суда нарушения.

Накануне в Петербурге была рассмотрена апелляционная жалоба и смягчил вынесенный ранее приговор бизнесмену Владимиру Барсукову (Кумарину), которого в марте признали виновным в создании тамбовской ОПГ. В общей сложности Барсукова приговорили к 24 годам лишения свободы.

В решении Куйбышевского районного суда нашли нарушения при сложении и в результате теперь Барсуков будет сидеть 23 года и шесть месяцев.

Напомним, что Куйбышевский районный суд Петербурга 20 марта вынес приговор по делу о создании тамбовской ОПГ. В ноябре 2009 года лидер ОПГ был приговорят к 14 годам лишения свободы. по делу о рейдерском захвате магазинов в Петербурге.

Спустя 6 лет свободы за вымогательство в особо крупном размере. В августе 2016 года он был признан виновным в покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура не дала привлечь бизнесмена к административной ответственности.