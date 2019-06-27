Глава “Тамбовской ОПГ” Барсуков будет сидеть на полгода меньше
Горсуд сократил срок бывшему бизнесмену, поскольку усмотрел решении Куйбышевского районного суда нарушения.
Накануне в Петербурге была рассмотрена апелляционная жалоба и смягчил вынесенный ранее приговор бизнесмену Владимиру Барсукову (Кумарину), которого в марте признали виновным в создании тамбовской ОПГ. В общей сложности Барсукова приговорили к 24 годам лишения свободы.
В решении Куйбышевского районного суда нашли нарушения при сложении и в результате теперь Барсуков будет сидеть 23 года и шесть месяцев.
Напомним, что Куйбышевский районный суд Петербурга 20 марта вынес приговор по делу о создании тамбовской ОПГ. В ноябре 2009 года лидер ОПГ был приговорят к 14 годам лишения свободы. по делу о рейдерском захвате магазинов в Петербурге.
Спустя 6 лет свободы за вымогательство в особо крупном размере. В августе 2016 года он был признан виновным в покушении на совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильев.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура не дала привлечь бизнесмена к административной ответственности.