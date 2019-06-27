В результате взрыва в жилом доме в Вене пострадали 12 человек
Два человека получили тяжелые ранения.
Взрыв произошел накануне днем в столице Австрии. Два человека получили тяжелые ранения, еще десять отделались легкими ранениями, пишут “РИА. Новости” со ссылкой на полицию Вены.
По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа изначально информация была, что тяжёлые ранения получили четыре человека.
По данным полиции, взрыв привел к частичному обрушению нескольких этажей. После происшествия жильцы дома были эвакуированы.
В операциях на месте происшествия были задействованы более 50 сотрудников полиции.
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