В результате взрыва в жилом доме в Вене пострадали 12 человек

В операциях на месте происшествия были задействованы более 50 сотрудников полиции. Фото: REUTERS / Erich Ulrich

В операциях на месте происшествия были задействованы более 50 сотрудников полиции. Фото: REUTERS / Erich Ulrich

В результате взрыва в жилом доме в Вене пострадали 12 человек

Два человека получили тяжелые ранения.

Взрыв произошел накануне днем в столице Австрии. Два человека получили тяжелые ранения, еще десять отделались легкими ранениями, пишут “РИА. Новости” со ссылкой на полицию Вены.

По предварительной версии, взрыв произошел из-за утечки газа изначально информация была, что тяжёлые ранения получили четыре человека.

По данным полиции, взрыв привел к частичному обрушению нескольких этажей. После происшествия жильцы дома были эвакуированы.

В операциях на месте происшествия были задействованы более 50 сотрудников полиции.

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