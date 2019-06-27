Кустурица снимет «Преступление и наказание» на свой лад

Известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица заявил о намерении за основу своего следующего фильма взять роман Федора Достоевского «Преступление и наказание».

Однако он отметил, что сюжет романа будет существенно изменен. Например, в версии Кустурицы старуха-процентщица убивает Родиона Раскольникова, а не наоборот. Режиссер рассказал об этом в среду, 26 июня, на открытии фестиваля этнической музыки «ЭтоЭтно» в Санкт-Петербурге.

Кроме того, он отметил, что съемки будут проходить в России. Сам он в данной работе сниматься не планирует.

Отметим, что первый международный фестиваль «ЭтоЭтно» проходит в Санкт-Петербурге с 26 по 29 июня. На музыкальном фестивале появится не только Эмир Кустурица, но и, например, Горан Брегович.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Пласидо Доминго может вернуться в Петербург в ближайшие месяцы.