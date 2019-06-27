Крушение самолета в Бурятии попало на видео

Пассажир заснял на видео процесс аварийной посадки пассажирского самолета Ан-24 от авиакомпании «Ангара» в Нижнеангарске.

В четверг, 27 июня, утром указанный самолет от авиакомпании «Ангара» вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ. Однако после того, как воздушное судно взлетело, у лайнера отказал один из двигателей, в связи с чем экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

По предварительной информации, воздушное судно вышло за пределы взлетно-посадочной полосы, из-за чего произошло столкновение самолета с находящимся неподалеку зданием. В результате Ан-24 загорелся, передает РИА Новости.

В катастрофе погибли два пилота, были госпитализированы ещё 21 человек, получившие легкие и средние травмы.

На кадрах видеозаписи, заснятой пассажиром, видно, как самолет снижается и выходит на взлетно-посадочную полосу, врезается в здание.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в результате взрыва в жилом доме в Вене пострадали 12 человек.