В поселке Новинки в озеро вылетел Matiz и оставил за собой масляной след

После того, как автомобиль вытянули на берег, грязное пятно стало ещё больше. Фото: https://om-saratov.ru
После того, как автомобиль вытянули на берег, грязное пятно стало ещё больше. Фото: https://om-saratov.ru

Местные жители сообщают, что автомобиль вылетел в водоем 23 июня.

В посёлке Новинка Гатчинского района Ленобласти в один из водоёмов с обрыва упал автомобиль, сообщает телеканала “78”. Судя по видео, которое оказалось в распоряжении редакции, автомобиль пролежал в воде достаточно долго.

Как оказалось позже, тревогу забили местные отдыхающие, которые часто приходят к водоему в поселке поскольку он пользуется популярностью.

Из-за этого происшествия по водоёму разлилось большое масляное пятно, которое заметили отдыхающие. После того, как автомобиль вытянули на берег, грязное пятно стало ещё больше.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что пожарные ночью больше двух часов тушили кирпичное здание на Обводном.

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В поселке Новинки в озеро вылетел Matiz и оставил за собой масляной след
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