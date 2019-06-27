С Октябрьской набережной угнали Subaru за 2,5 млн рублей

Предварительно установлено, что автомобиль принадлежит лизинговой компании.

Вечером 26 июня в полицию поступило заявление о том, что в Невском районе пропала дорогостоящая иномарка, передает 27 июня ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выяснилось, что машину угнали с парковки у дома №118 по Октябрьской набережной. Стоимость автомобиля оценили в 2,5 млн рублей. Собственник иномарки – лизинговая компания.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства угона и принимают меры к поиску автомобиля.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Калининском районе у 32-летней мамочки угнали коляску.