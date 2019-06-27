Несовершеннолетнюю увезли с ожогами из-за загоревшегося на ней платья

Полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего. Фото: https://pixabay.com
Полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего. Фото: https://pixabay.com

Несовершеннолетнюю увезли с ожогами из-за загоревшегося на ней платья

Девушка находится в тяжёлом состоянии.

Инцидент произошел 26 июня в Московском районе Петербурга. Сотрудники больницы сообщили в правоохранительные органы, что к ним поступила девушка 2002 года рождения с ожогами. Врачи также сказали, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Девушка госпитализировали из квартиры одного из домов на улице Краснопутиловской с ожогами.

По предварительным данным 26 июня около 16:00 в квартире по месту жительства, в результате неаккуратного обращения с огнем загорелось платье.

Полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что на Полюстровском огонь от “ВАЗ” “накинулся” на соседний “Ниссан”.

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