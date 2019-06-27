В Петербурге 3400 должникам запретили садиться за руль

Мера, по мнению приставов, весьма эффективная. Фото: pixabay.com
Мера, по мнению приставов, весьма эффективная. Фото: pixabay.com

Сейчас в городе около 2,5 млн автомобилей.

С начала 2019 года судебные приставы вынесли порядка 1200 постановлений на приостановление пользования транспортным средством. Всего на исполнении в службе находилось 5000 таких производств. Сегодня же не имеют права сесть за руль автомобиля 3400 петербуржцев, сообщили Gazeta.SPb в УФССП России по Санкт-Петербургу.

Эта мера применяется за долги по алиментам, и за невыплату имущественного ущерба или некомпенсацию морального вреда. Сумма долга, при которой может быть применено ограничение на пользование специальным правом, равна 10 тыс. рублей. За нарушение меры предусмотрена административная ответственность.

В УФССП отмечают высокую эффективность этой меры. Так, за 5 месяцев 2019 года сумма взыскания уже превысила 40 миллионов рублей, из них более 30 миллионов рублей перечислено в пользу несовершеннолетних детей.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Ленобласти нашли 45 автовладельцев-должников, общий долг которых около полумиллиона рублей.

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