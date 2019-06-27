Школьница отравилась таблетками на проспекте Стачек

Девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Фото: https://pixabay.com
Девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии. Фото: https://pixabay.com

О происшествии в полицию сообщили сотрудники медицинского учреждения.

Инцидент произошел еще в начале недели. В полицию поступила телефонограмма, в которой сотрудники медицинского учреждения сообщили, что к ним из квартиры одного из домов, расположенных по проспекту Стачек в Кировском районе Петербурга поступила девушка 2002 года рождения. Об этом сегодня сообщают в ГУ МВД по СПБ и Ленобласти.

Девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии. По предварительной версии отравление она получила в результате большой дозы лекарственных препаратов.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что несовершеннолетнюю увезли с ожогами из-за загоревшегося на ней платья.

кировский район происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пострадавшему от ДТП пенсионеру заплатят 200 тысяч рублей
За 2018 год чистая прибыль петербургского метрополитена увеличилась в шесть раз
Мужчина погасил полумиллионный долг перед детьми, чтобы на работе не ...
Сразу несколько претензий озвучили к работе ИКМО Сергиевского
В зданиях Военной Коллегии Петербурга пройдет капремонт
Ленинградская область попала в пятерку лучших мест для рыбалки
На КАД перекроют очередной участок для ремонтных работ
За 11 преступлений в сфере оборота наркотиков петербуржец пойдет под суд