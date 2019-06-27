Школьница отравилась таблетками на проспекте Стачек

О происшествии в полицию сообщили сотрудники медицинского учреждения.

Инцидент произошел еще в начале недели. В полицию поступила телефонограмма, в которой сотрудники медицинского учреждения сообщили, что к ним из квартиры одного из домов, расположенных по проспекту Стачек в Кировском районе Петербурга поступила девушка 2002 года рождения. Об этом сегодня сообщают в ГУ МВД по СПБ и Ленобласти.

Девушку доставили в больницу в тяжелом состоянии. По предварительной версии отравление она получила в результате большой дозы лекарственных препаратов.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что несовершеннолетнюю увезли с ожогами из-за загоревшегося на ней платья.